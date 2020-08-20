Вчера, 19 августа, с взволнованными жителями поселка Елшанка встретилась глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова на улице перед гимназией №89, сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей волновал вопрос вероятного появления мусорного полигона рядом со строящейся инфекционной больницей.

— Люди были обеспокоены тем, что рядом с нашим поселком появится мусорный полигон. Мы выезжали на место, смотрели, туда лет 10 можно свозить мусор. Если ветер будет в сторону поселка, мы тут просто задохнемся, — рассказал житель поселка Елшанка Игорь Лазарев.

Заместитель главы администрации города по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев не стал отрицать, что в данный момент у земель действительно назначение под полигон. Сейчас целевой статус территорий планируется изменить и заняться благоустройством пруда. В дальнейшем на этой территории может появиться Парк культуры.

Сейчас по вопросу назначения этой территории идет судебное разбирательство.

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