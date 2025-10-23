Мэрия Саратова: Детская межпоселенческая школа искусств № 1 отметила 50-летие

Концертная программа под названием «Волшебных звуков торжество» прошла в Доме культуры с. Усть-Курдюм

Как сообщает мэрия Саратова, за полувековую историю школа выпустила более 1000 учеников. Сегодня в школе обучаются 675 учащихся на 9 отделениях, причем 601 учащийся осваивает дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. Педагогический коллектив школы и ее 16 филиалов состоят из высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу.

Успехи школы говорят сами за себя: за последний год 344 учащихся приняли участие в 92 конкурсах различного уровня, 220 из них стали победителями, в их числе лауреаты конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», премии «Юные дарования Саратова» и губернаторские стипендиаты.

Ольга Сергеева