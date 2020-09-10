Глава Саратова Михаил Исаев пожаловался на трудности решения вопроса с дополнительными субсидиями в городской бюджет, создаваемые финансистами из правительства Саратовской области. Заявление мэра распространяет его пресс-служба.

— Спустя три недели с момента обращения муниципалитета в адрес регионального правительства и областной думы по вопросу изменения нормативно-правовой базы, способствующей увеличению собственных доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», состоялась первая рабочая встреча. Скажу сразу, обсуждение сложного вопроса с финансовым блоком областного правительства идет тяжело, но мы продолжим отстаивать интересы горожан. Регион должен сделать шаг навстречу городскому округу. В течение нескольких лет областному центру предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, направляемые на решение вопросов местного значения, доля которых в общей сумме доходов бюджета существенно увеличилась, с 4,9 процента в 2015 году до 32,7 процента в 2019 году. Данный факт свидетельствует о недостаточности у муниципалитета собственных финансовых ресурсов для исполнения возложенных полномочий и необходимости выделения дополнительных средств из вышестоящих бюджетов, — говорит Исаев.

Он просит на пять процентов увеличить дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов и предусмотреть на законодательном уровне дополнительные субсидии Саратову.

— Данный вопрос необходимо рассмотреть незамедлительно для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета на ближайшие три года, — говорит Михаил Исаев.