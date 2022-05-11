Мэрия Саратова объявила аукцион на поиск подрядчика, который займется возведением путепровода через железнодорожные пути по Песчано-Уметской. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

Ранее к спикеру ГД Вячеславу Володину местные жители обращались с просьбой решить проблему пробок на переезде.

Длина путепровода составит 172,5 м, протяженность автомобильных дорог — 2,2 км. Строительство рассчитано на 3 года. В этом году начнется первый этап, для которого уже предусмотрено финансирование.

— Введение данного объекта в эксплуатацию существенно увеличит пропускную способность, сократит время в пути, обеспечит безопасность и комфортность передвижения всеми видами транспорта.

Для защиты близлежащих территорий от шума проектом предусмотрено строительство акустических экранов. Кроме того, будет смонтировано уличное освещение.

Для начала реализации проекта была проведена работа с земельными участками в пятне застройки. В настоящее время осталось выкупить 3 участка, но для старта подготовительных мероприятий это не мешает, — отметил Исаев.