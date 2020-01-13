С сегодняшнего дня сотрудники администрации Саратова будут проверять вывески городских предприятий малого бизнеса на соответствие правилам благоустройств, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый рейд прошел 13 января. В его ходе был выявлен ряд нарушений. К примеру у торговых помещений, расположенных на Чернышевского, 88, превышены допустимые

размеры вывески, а также баннерные конструкции, запрещенные правилами, владельцам придется заменить в ближайшее время. Нарушения обнаружены и у предпринимателей, чьи торговые помещения находятся на Московской.

-Мы сейчас произведем замеры, установим юридическое лицо, которое занимает данное помещение и составим протокол. В первый раз предпринимателю будет вынесено предупреждение. На добровольное изменение вывески у него будет месяц-полтора. Если за это время он не предпримет никаких действий, то мы повторно составляем акт и направляем

в административную комиссию на рассмотрение. После вынесенного решения на представителя бизнеса будет наложен штраф – от пяти до 10 тысяч рублей, — отметил начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.

Напомним, в середине декабря глава Саратова Михаил Исаев на своей странице Instagram предупредил предпринимателей о репрессивных мерах к тем, кто не приведет в порядок вывески своих предприятий.