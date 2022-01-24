Глава города Михаил Исаев рассказал, что администрация Саратова намерена взыскать ущерб с недобросовестных застройщиков. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

-Мэрия Саратова намерена взыскать с Владимира Белича, признанного виновным в совершении мошеннических действий, повлекших лишение прав граждан на жилое помещение, ущерб, нанесенный бюджету города, в размере 12 млн рублей.

Эта сумма сложилась из размера ежегодной арендной платы за земельные участки, которые были предоставлены инвесторам за достройку ЖСК «Оптимист 2000». Уже на днях состоится первое судебное заседание.

Недобросовестные застройщики, которые оставили людей без квартир, нанесли ущерб не только саратовцам, но в том числе и городскому бюджету. Муниципалитет намерен вернуть потерянные средства, — написал Исаев.