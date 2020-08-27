Администрация Саратова продолжает настаивать на сносе трамвайных путей в Мирном переулке, ссылаясь на низкий пассажиропоток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вчера в Саратове прошла встреча заместителя главы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко с представителями общественности по вопросу демонтажа трамвайных путей в Мирном переулке. На мероприятии присутствовали блогеры и урбанисты, в частности Денис Жабкин, Владимир Лешуков, представители движения «Урбанпатруль».

Максим Сиденко объяснил собравшимся, что снос путей — важный этап строительства линии скоростного трамвая. Дескать, этот вид транспорта должен ездить только выделенным путям, а в Мирном переулке и по Советской трамвай идет по проезжей части. Он также отметил, что в центре города для подвоза людей к Детскому парку будет запущен либо экологически чистый автобус, либо электробус. При этом в части запуска линии скоростного трамвая рассматривается и еще одна возможная альтернатива – укрупнение круга подвоза до Чапаева.

Заммэра поддержали неназванные сотрудники «СГЭТ». Они заверили, что пассажиропоток в Мирном переулке в последние годы сократился и имеющейся линией горожане пользуются значительно меньше, чем развязками на улицах Астраханской, Московской и остановками трамваев в районе Детского парка.

В доказательство этих слов пресс-служба администрации города рассылает ролик, снятый в днем в будни. Про замыслу создателей видео, оно должно продемонстрировать, насколько мало людей пользуется трамваем в середине рабочего дня.

В заключение Максим Сиденко предложил общественникам встретиться еще раз.