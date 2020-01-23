Администрация города не будет разрывать связи с побратимом Саратова китайским Уханем. Изолированным из-за эпидемии нового вируса. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Михаила Исаева Татьяна Плющева.

-Мы переживаем за город-побратим и надеемся, что в ближайшее время ситуация с новым заболеванием будет взята под контроль, и город сможет жить, как прежде. Разрывать наши связи мы не планируем. Пока никаких решений о приостановке контактов официально не принималось, — говорит она.

Напомним, в Ухань закрыт на карантин из-за вспышки заболеваемости ранее неизвестным видом пневмонии. Этот город является побратимом Саратова с 7 августа 2015 года.