На сегодняшний день в сквере на Бабушкином взвозе в Саратове начались строительные работы. Рабочие расчищают площадку, уже демонтирован фонтан.

В мэрии Саратова интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили, что разрешение на капитальное строительство администрация не выдавала.

Напомним, объект в феврале прошлого года выставили на торги. Потом мэр города Михаил Исаев поручил вернуть объект муниципалитету и поручил заняться этим вопросом своему заместителю по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву. Спустя день после выдачи поручения чиновника уволили.