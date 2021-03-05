Глава Саратова Михаил Исаев вчера, 4 марта, подписал постановление о местах предназначенных для выгула собак. Документ доступен на сайте мэрии.

Согласно постановления, выгул домашних животных разрешен на территориях общего пользования, за исключением детских и спортивных площадок, территорий медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Контролировать исполнение документа будет первый заместитель главы администрации Сергей Грачев.