Сегодня, 6 мая, мэрия Саратова опубликовала список торжественных мероприятий ко Дню Победы.

8 мая в 8.00 состоится возложение венков и цветов к монументу «Воин-Освободитель» на мемориальном комплексе «Братская могила» на Воскресенском кладбище.

С 10.00 до 11.00 жителей и гостей города ожидает торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона на Театральной площади.

В День Победы, 9 мая, с 11.00 до 12.00 на Театральной площади на большом экране жители города могут посмотреть прямую трансляцию с Красной площади главного парада страны, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 10.00 на Соколовой горе состоится церемония возложения цветов к Вечному огню в парке Победы. Здесь же в течение всего дня будут организованы праздничные мероприятия.

В 14.00 начнется построение колонны для шествия «Бессмертного полка России». В 15.00 по ул. Московская будет дан старт акции и участники начнут движение в сторону ул. Радищева.

Завершатся торжества праздничными салютами в 22.00.