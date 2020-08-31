Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушение жилищных прав саратовских супругов-пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Чета унаследовала дом в центре города от умершего родственника. Однако согласно постановлению мэрии, эту землю предоставили в аренду акционерному обществу для проектирования и строительства многоквартирного жилого дома. О пенсионерах, видимо, все забыли.

Прокурор района подал в суд иск о признании этого решения недействительным. Эти требования удовлетворены, пожилые граждане оформили право собственности на землю под своим домом.