Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушение жилищных прав саратовских супругов-пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Чета унаследовала дом в центре города от умершего родственника. Однако согласно постановлению мэрии, эту землю предоставили в аренду акционерному обществу для проектирования и строительства многоквартирного жилого дома. О пенсионерах, видимо, все забыли.

Прокурор района подал в суд иск о признании этого решения недействительным. Эти требования удовлетворены, пожилые граждане оформили право собственности на землю под своим домом.

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