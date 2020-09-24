Домой Рубрики Новости Саратова Мэрия Саратова открыла телеграм-канал РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Мэрия Саратова открыла телеграм-канал По Новости Саратова - 24.09.2020 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 23 сентября, администрация Саратова запустила телеграм-канал. Об этом сообщили в мэрии. Там будут публиковаться новости и информация о городских событиях. К каналу присоединились уже несколько десятков человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовским ветеранам вручили почетные знаки Под Саратовом обнаружено тело пропавшего Андрея Рахманова Десятилетнего мальчика ищут в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовским ветеранам вручили почетные знаки Новости Саратова - 24.09.2020 0 Состоялось торжественное вручение почетных знаков саратовским ветеранам. Их подвиг невозможно забыть в веках, ведь именно они подарили нашему поколению мирное небо над головой, возможность... Под Саратовом обнаружено тело пропавшего Андрея Рахманова 24.09.2020 Десятилетнего мальчика ищут в Саратове 24.09.2020 К отопсезону готов 21 район Саратовской области 24.09.2020 Два брата задохнулись газом в Саратовской области 24.09.2020