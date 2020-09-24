Вчера, 23 сентября, администрация Саратова запустила телеграм-канал. Об этом сообщили в мэрии.

Там будут публиковаться новости и информация о городских событиях.

К каналу присоединились уже несколько десятков человек.

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