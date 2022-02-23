Сегодня, 23 февраля, из-за крупной аварии на высоковольтной линии электросетей в Ленинском районе глава Саратова Михаил Исаев поручил руководителю районной администрации Ладе Мокроусовой совместно с председателем комитета по ЖКХ Максимом Сиденко развернуть оперативный штаб. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

— Тысячи человек, проживающих от 4-й до 10-й Дачной и в пос. Поливановка, остались без света. Сгорело несколько трансформаторов, их замена и ремонт займут некоторое время. Энергетики занимаются переключением объектов и абонентов на резервные линии. Из-за аварийной ситуации также наблюдается ограничение водоснабжения.

— Сегодня праздничный день, многие находятся дома. Нужно максимально оперативно устранить аварию, чтобы избавить людей от дискомфорта. Со стороны муниципалитета будет оказано необходимое содействие. Поручаю главе районной администрации взять ситуацию на личный контроль, — заявил мэр.

В случае возникновения вопросов жители Ленинского района могут обратиться по телефонам «Единой дежурно-диспетчерской службы»: 659-873, 659-659.