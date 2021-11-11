Вопросы о благоустройстве центра Саратова зафиксировали специалисты ЦУР. В частности, горожане интересовались озеленением Волжской, набережной Космонавтов.

Эту информацию ЦУР направил в городскую администрацию. В мэрии ответили, что вместо вырубленных деревьев сажаются новые, а в ходе модернизации набережной работники стараются сохранить имеющиеся деревья.

-Сейчас на территории города высажен кустарник, продолжается посадка саженцев деревьев во всех районах города. Работы по благоустройству набережной Космонавтов проводятся с максимальным сохранением имеющихся насаждений. Так, в ходе работ высажены 4500 единиц кустарника кизильник в живую изгородь по всей территории набережной, — прокомментировали в администрации города.