Сегодня, 1 апреля, администрацией Саратова подано исковое заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности ООО «Саратовская Строительная Корпорация» на объект незавершенного строительства.

В рамках данного иска заявлены обеспечительные меры в виде запрета ООО «Саратовская строительная корпорация» осуществлять строительство, перерегистрацию объекта третьим лицам и иные действия в отношении объектов, возведенных на спорном земельном участке.

Напомним, в декабре был утвержден проект планировки территории для размещения ливневой канализации на территории от ул. Чернышевского до берега Волгоградского водохранилища. Документ предусматривал изъятие земельных участков для строительства важного объекта. Компания, занимающаяся стройкой коммерческого объекта на данном участке вышла в суд с оспариваем такого решения.