В связи с озвученной ректором Саратовской государственной консерватории им. Собинова Александром Занориным инициативой о наименовании проспекта именем Петра Столыпина в мэрию стали поступать вопросы по данной процедуре.

-Считаю нужным пояснить. Профильной комиссией мэрии данное обращение будет рассмотрено. В случае, если решение о наименовании будет принято, то затраты не станут бременем для жителей и предпринимателей. Данный вопрос мы решим.

В Саратове есть улица Столыпина в поселке Юбилейный, но озвученное предложение касается исторической части города и совершенно другого элемента улично-дорожной сети, -заявил мэр города Михаил Исаев.