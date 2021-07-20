Вчера, 19 июля, был объявлен аукцион на закупку специальной машины, которая будет заливать и убирать лед на катках в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется использовать спецтехнику на стадионах, таких как «Спартак» и «Волга», и других площадках для массового катания.

Обеспечение ровной поверхности для катания важно и для спортсменов и для любителей. Распоряжение о приобретении техники со специальным навесным оборудованием дал глава Саратова Михаил Исаев.

Срок окончания подачи заявок на аукцион – 4 августа.