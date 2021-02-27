Госавтоинспекция Саратова направила в администрацию города еще одно предписание об оборке обочин от снега. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Саратова.

Сугробы, перекрывающие обзор рядом с пешеходными переходами были замечены сотрудниками автоинспекции на Шевченко, Вольской, Бахметьевской, Чапаева, Сакко и Ванцетти, Белоглинской. В результате администрации города было внесено предписание об уборке снега.

На должностных лиц были возбуждены административные дела. Чиновников могут оштрафовать на суммы от 200 до 300 тысяч рублей.

Этот документ стал уже девятым предписанием от ГИБДД, направленным в адрес мэрии за зиму.