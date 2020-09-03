Вчера, 2 сентября 2020 года, в селах Багаевка, Александровка и поселке Красный Текстильщик Саратовского района прошли встречи представителей администрации областного центра с местными жителями, в ходе которых велась работа по составлению программ развития территорий.

Так, в Багаевке заместитель главы администрации Заводского района по благоустройству Сергей Дроков рассказал, что уже состоялись несколько встреч с жителями поселка Калашниково, которые выразили желание присоединиться к Саратову для решения проблем благоустройства и создания транспортной инфраструктуры. Официальное обращение ими было направлено в адрес мэрии.

В ходе общения Сергей Дроков отметил, что обозначаемые жителями села Багаевка вопросы решаемы, это касается транспортной инфраструктуры, модернизации коммуникаций. Проработанные варианты войдут в программу развития территории, которую возможно будет реализовать при условии вхождения в состав Саратова.

На мероприятии также присутствовал начальник управления по труду и социальной защите администрации Саратова Максим Михайловский, он рассказал жителям о преимуществах включения села в границы города по своему профилю. Так, у жителей появится возможность присоединиться к программе соцподдержки отдельных категорий граждан, которая предусматривает дополнительные гарантии к имеющимся федеральным и областным: материальная помощь для малоимущих семей, представителей старшего поколения, детей-инвалидов, санаторно-курортное лечение для детей из неблагополучных и малоимущих семей и старшего поколения. Кроме того, действует программа по трудоустройству в свободное от учебы время подростков 14-18 лет – выделяются отдельные средства на компенсацию по оплаты труда.

В ходе встречи жители обратили внимание не только на проблемы в хозяйственной отрасли, но и на отсутствие хороших специалистов в системе образования.

— Если сделать деревенскую школу как городскую, то наши ученики не будут уезжать в город учиться – это конечно будет плюс, – отметила местная жительница Наталья Микичан.

Подобные встречи будут продолжены в течение двух недель.