Комитетом по архитектуре администрации города продолжается работа по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам ведомства, разработан проект охраны объекта культурного наследия местного значения «Доходный дом Юренковой В.Ф., 1910-е гг.» по Волжской, 3.

Также ищутся инвесторы, готовые провести реконструкцию, сэкономив на аренде или покупке помещения. К приватизации с начальной ценой «1 рубль» предлагается «Детский сад № 12, 1951 г.» по улице Киевская, 1.

К приватизации на общих основаниях предлагается здание на 1-ом проезде Энергетиков, 7.