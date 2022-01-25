Саратовцам лучше заранее продумать свои маршруты и выйти пораньше из дома, чтобы избежать пробок на дорогах.

По состоянию на 7.00, весь общественный транспорт городского округа находится на своих маршрутах. Речь идет про автобусы, троллейбусы и трамваи, в том числе 2, 5, 7.

В Саратове наблюдается затрудненное движение в некоторых микрорайонах, в том числе по направлению из Солнечного, Юбилейного, со СХИ. Это связано со снижением скоростного режима и частичным заужением проезжей части. Об этом утром 25 января проинформировала мэрия Саратова.

Для полноценной расчистки дорожного полотна с парковочными карманы коммунальным службам зачастую мешают припаркованные у обочин автомобили.

«Призываем саратовцев по возможности избежать поездок на личном транспорте», — отдельно обратились в городской администрации к горожанам.

В 7.30 дорожные заторы, судя по карте «Яндекс.Пробки» составляли в областном центре 5 баллов из 10. Пик пробок придется на время после 8 утра.