Дом в центре Саратова, стена которого сегодня обрушилась, был признан аварийным почти 30 лет назад, сообщили в администрации города.

— Дом № 12 по улице Соборной признан аварийным еще в 1991 году и был расселен в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Является объектом культурного наследия. В феврале прошлого года произошло обрушение кирпичной кладки карнизной части наружной несущей стены, сегодня — обрушение несущей кирпичной стены на уровне второго этажа. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время выполнены работы по расчистке дороги ул. Мичурина от последствий обрушения и ведётся демонтаж аварийного участка кровли. Завтра планируется восстановить ограждение участка места обрушения, — говорится в официальном комментарии администрации.

Напомним, сегодня на пересечении улиц Соборная и Мичурина рухнула стена двухэтажного старинного здания.