Контракт между администрацией Заводского района Саратова о ООО «Волгадорстрой» расторгнут из-за недобросовестности предприятия. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава города Михаил Исаев.

— Придти в районную администрацию лично руководитель компании отказался, сославшись на плохое самочувствие. недобросовестную компанию доложил мне глава районной администрации во время инспекционного выезда, — отметил Михаил Исаев.

Известно, что ООО «Волгадорстрой» занималось устройством асфальтобетонного покрытия тротуара на Пензенской и не выполнило свои обязательства в срок.