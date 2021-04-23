Администрация Саратова умудрилась сэкономить в прошлом году 504 миллиона рублей, сообщил глава города Михаил Исаев депутатам городской думы во время своего ежегодного отчета.

По его словам, 94 миллиона рублей удалось сэкономить на из-за снижения расходов на обслуживание муниципального долга. Еще 410 миллионов было сберечь на государственных закупках.

Активация работы по ликвидации неформальной занятости принесла в бюджет 121 миллион рублей, более семи миллионов рублей было получено благодаря штрафам.