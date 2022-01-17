Продолжается расчистка путей следования трамваев 5 и 7.

Об этом утром 17 января сообщает пресс-служба мэрии Саратова

Сейчас вагоны, находящиеся в снежном плену, отогнаны в депо. К данному часу очищено 2/3 маршрутов. Остальные трамваи курсируют на линиях, — уточнили в администрации.

Автобусные и троллейбусные маршруты Саратова, по информации чиновников, работают в штатном режиме.

Горожанам напомнили о необходимости убирать личный автотранспорт с проезжей части и не парковаться с нарушением правил дорожного движения. В противном случае автомобиль будет эвакуирован.