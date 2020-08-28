В поселке Солнечный в Саратове установили макет легендарного советского истребителя времен ВОВ И-16, который на фронте ласково называли «Ишачок». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Макет установлен на улице Тархова. В мэрии это объясняют тем, что Герой Советского Союза Сергей Тархов летал именно на этом типе самолета.

Перед моделью установлена табличка, на которой указаны название истребителя, годы его производства, фамилия конструктора и технические характеристики.

— Вокруг стелы с моделью истребителями проведены работы по благоустройству и оформлению зеленой зоны на разделительной полосе, — сообщают в мэрии.

Стоит отметить, что модель И-16 установлена на фоне баннера с рекламой подвесных потолков.