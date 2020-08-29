Сегодня заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак сообщил, что ему поступает информация о сборе с родителей учеников денег.

— Повторяю – это недопустимо! – высказался Александр Бурмак.

Напомним, в этом году по инициативе спикера госдумы Вячеслава Володина все школы Саратова получили по 500 тысяч рублей, которые должны «сберечь» деньги родителей в этом учебном году.

Но многие родители даже по своей инициативе пытаются собирать деньги хотя бы на закупку дезинфицирующих средств для детей

— Этих средств достаточно, чтобы закрыть вопросы, касающиеся закупки необходимых дезсредств, проведения косметического ремонта в классах, замены элементов мебели и так далее. Поэтому сборы денег на нужды классов и школ с родителей, как по инициативе педагогов, так и по желанию самих законных представителей учеников, считаю неприемлемыми, — прокомментировал Александр Бурмак.

Обо всех подобных сборах денег с родителей администрация города просит уведомлять для дальнейшего пресечения.