В Солнечном-2 будет построена еще одна дорога. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Дорога будет проложена по улице Зыбина в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Она соединит улицу Топольчанская и построенную в прошлом году улицу Гришаева.

-Строительство улицы Зыбина создаст предпосылки для проезда через Саратовскую кольцевую автодорогу к южному подъезду к аэропорту Гагарин. Сегодня начались аукционные процедуры, подрядчик будет определен в ближайшее время, — отметил в своем аккаунте в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.