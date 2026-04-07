Мэрия Саратова видоизменит дорожную развязку на кольце троллейбуса №10

Для реконструкции развязки в Саратове изымут 31 земельный участок.

Глава Саратова Игорь Молчанов подписал распоряжение об изъятии 31 земельного участка с объектами недвижимости для муниципальных нужд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изъятие связано с реконструкцией дорожной развязки на пересечении улицы Тархова, проспекта Строителей и Вольского тракта. Этот участок находится в Ленинском районе на границе с Гагаринским.

Изменения затронут также территорию в районе конечной остановки троллейбуса №10 — так называемого «кольца». Речь идёт о гаражном кооперативе, который тянется вдоль Вольского тракта и улицы Тархова от их пересечения до Зеркального пруда.

В опубликованном распоряжении не уточняется, как именно пройдёт новая развязка — по территории гаражного кооператива или в непосредственной близости от него. Также остаётся неясным, предусматривает ли проект только строительство дороги или также благоустройство прилегающей территории.

Ольга Сергеева