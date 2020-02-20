Администрация Саратова объявила сразу четыре конкурса на привлечение кредита для погашения предыдущего долга. Документация размещена на сайте Госзакупок.

Всего мэрия планирует получить 285,6 миллиона под 7 процентов годовых. Чиновники намереваются выплатить их за три года.

Потенциальный кредитор может подать заявку до 12 марта.

Напомним, в начале месяца администрация Балаковского района объявила конкурс на получение кредита в размере 90 миллионов рублей. Следом чиновники Балашовского района тоже опубликовали документацию на получение займа более чем на 105 миллионов. В обоих районах полученные деньги будут направлены на погашение имеющихся долгов.