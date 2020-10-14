Администрация Саратова продолжит борьбу с ларьками, которая началась на 3-й Дачной и там теперь появилась благоустроенная зона, продолжилась в Мирном переулке и на улице Вавилова.

Об этом стало известно в ходе визита губернатора Саратовской области Валерия Радаева на площадь Кирова.

Сейчас по словам мэра Михаил Исаева решается вопрос об изъятии этих участков через суд. Аналогичные решения примут по торговым точкам на Ильинской площади, улице Навашина и Аткарской, площади у стадиона Волга.

Губернатор отметил, что ларьки должны быть в едином стандарте, цивилизованном виде.