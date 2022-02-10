По состоянию на 7.30 часов в Саратове все автобусы вышли на маршруты. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба мэрии города.

-Имеются локальные затруднения по ходу следования из-за буксующих на подъемах большегрузных машин. Данные адреса оперативно переданы в работу коммунальным службам и ГИБДД, — уточнили в ведомстве.

Что касается электротранспорта, то все троллейбусы ходят в штатном режиме. Трамваи 4, 6, 9, 10, 11 до улицы Осипова — на линиях, расчистка путей на маршрутах 3 и 8 завершится ориентировочно в 15.00 часов, на маршрутах 2, 5 и 7 также ведутся работы.