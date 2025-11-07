Мэрия Саратова высказалась о замене ограждения у школы № 77

Муниципалитет прокомментировал появившуюся в публичном пространстве информацию о замене ограждения у школы № 77.

Как информирует пресс-служба администрации Саратова, работы по замене ограждения ведутся исключительно на тех участках, где конструкции были серьезно повреждены и не подлежали ремонту.

Речь не идет о полной замене всего забора, а лишь о демонтаже секций, пришедших в негодность и не отвечающих требованиям.

Старые поврежденные конструкции перестали соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ограждению образовательного учреждения и правилами благоустройства.

«Считаем категорически некорректными и оскорбительными сравнения, которые используются при описании нового ограждения. Приравнивать обеспечение безопасности детей к содержанию животных недопустимо. Подобная риторика вводит жителей в заблуждение и дискредитирует необходимые работы по приведению школы в безопасное состояние», — отмечается в официальном комментарии.

Подготовила Ольга Сергеева