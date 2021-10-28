На территории Саратова предусмотрено 52 адреса для размещения елочных базаров.

Они будут работать с 15 по 31 декабря.

Уже объявлены открытые аукционы № 71, 72 по размещению этих торговых точек. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября 2021 по адресу: Театральная площадь, 7, ком. 305 (комитет по управлению имуществом города Саратова).

— Приглашаем субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в аукционах по размещению елочных базаров на территории муниципального образования «Город Саратов», — сообщили в пресс-службе администрации Саратова.