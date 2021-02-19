По поручению первого заместителя главы администрации МО «Город Саратов» Сергея Грачева ведётся работа по обустройству снегоплавильного комплекса на территории города.

В настоящее время определён участок, на котором возможно организовать полигон для утилизации снега. Он располагается по улице Ипподромная, напротив МБУ «Дорстрой». Площадь участка составляет более трех тысяч квадратных метров, что позволит оптимально разместить две снегоплавильные установки, рассчитанные на переработку 100 кубов снега в час каждая, а также обеспечить полигон необходимым оборудованием и сопутствующей инфраструктурой.

В настоящее время МБУ «Дорстрой» актуализировало «дорожную карту» по обустройству полигона. Согласованы проекты водоотведения и электроснабжения. Ведётся подготовка проектов на газо- и водоснабжение. В марте планируется получить технические условия от ресурсоснабжающих организаций.

— Зима ежегодно доказывает острую необходимость для Саратова в обустройстве комплекса по утилизации снега, ведь пять площадок временного хранения не справляются с объёмами снежных отложений. При условии выделения денежных средств на подготовку документации и приобретение оборудования, возможно в июле войти в фазу строительно-монтажных работ. Рассчитываю на поддержку инициативы, поскольку данная проблема препятствует не только эстетическому виду улиц областного центра, но и приносит большие неудобства людям, — прокомментировал работу Сергей Грачев.