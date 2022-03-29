Администрация Волжского района Саратова ищет подрядчика, который закупит саженцы для сквера Петра I на Набережной Космонавтов. Такая информация размещена на сайте «Госзакупок».

Согласно документации, для озеленения сквера необходимо: 14 саженцев мелколистной липы, 4 саженца колючих елей, 247 — японской спиреи «Макрофилла», 55 — спиреи «Вангутта», 10 — скального можжевельника «Блю Эрроу».

По условиям аукциона, поставить растения нужно в течение пяти дней с момента заключения контракта. За работу подрядчику заплатят 965,7 тысяч рублей. Заявки принимаются до 30 марта.

Напомним, сквер появился в прошлом году на набережной перед зданием речного вокзала. В настоящее время готова пешеходная зона, обустроены детская и спортивная площадки. Кроме того, в апреле там же установят памятник Петру I.