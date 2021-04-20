Недобросовестный поставщик пытался обмануть администрацию Саратова на поставке саженцев. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил глава города Михаил Исаев.

— Коммунальными предприятиями города был объявлен аукцион на приобретение саженцев деревьев, среди которых каштан, ясень, клен, катальпа, вяз, липа. К конкурсной документации было приложено подробное техническое задание, где среди прочего было четко указано, что на растениях не должно быть механических повреждений, признаков болезни, а также они должны быть выращены в контейнерах. Победителем электронного аукциона стало ООО «Ботаник», которое значительно снизило цену на 65 процентов от начальной, — пишет мэр.

По его словам, поставленные саженцы не соответствовали требованиям технического задания. Их крона была однобокая, центральный ствол искривлен, имелась двуствольность, срезы на столе, что говорит о несвоевременном формировании штамба и кроны, саженцы не выращены в контейнеры, а выкопаны из грунта.

Больше вести дела с таким поставщиком администрация Саратова намерена.

— Видимо, свои издержки компания была намерена компенсировать с помощью не совсем качественного посадочного материала, — резюмирует Михаил Исаев.

Напомним, в этом году в Саратове планируется снести тысячи деревьев. В мэрии это называют «санитарной обработкой».