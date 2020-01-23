Прохожие обнаружили на новой набережной в Саратове пьяного 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ученик четвертого класса одной из саратовских школ находился на железнодорожных путях в районе Большой Садовой. Нашедшая мальчика женщина рассказала прибывшим медикам, что он сам попросил ее вызвать «скорую». При этом сам ребенок к моменту приезда медиков уже не мог связно рассказать, что с ним произошло, его госпитализировали в клинику имени Миротворцева.

Мать мальчика рассказала, что ее сын ушел на каток. О том, что он напился она узнала уже после того, как его положили в больницу.

По данному факту полиция проводит проверку.