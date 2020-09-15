Следователи выясняют обстоятельства смерти 32-летней жительницы Петровского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 14 сентября жительница села 2-я Быстровка обеспокоилась тем, что с конца августа не видела соседа и его девушку. Она решила пойти к ним домой, но дверь почему-то ей никто не открыл.

Тогда гражданка заглянула в окно и увидела соседку на кровати. У нее закрались сомнения в том, жива ли женщина, о чем она сообщила об этом в полицию.

Прибывшие правоохранители зашли в дом и увидели труп.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной при внешнем осмотре тела не обнаружены. По предварительным данным, она скончалась около двух недель назад, не объявлялся и ее возлюбленный.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.