В Саратове в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти 36-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Как стало известно, 36-летний мужчина снимал квартиру в доме на улице Муленкова. Несколько дней подряд хозяйка квартиры не могла связаться с квартирантом. На звонки по телефону он не отвечал, на стук в дверь не реагировал.

12 июля она обратилась в полицию и вместе с сотрудниками правоохранительных органов открыла дверь в квартиру. Мужчину обнаружили на балконе без признаков жизни. По предварительным данным, он скончался около двух-трех дней назад.

Следователи проводят проверку для выяснения причины смерти мужчины и всех обстоятельств произошедшего. По результата проверки будет принято соответствующее решение.