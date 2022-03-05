Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России. В нем приняли участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора, эксперты.

— Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. – заявил на совещании Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. — В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации.



Михаил Мурашко подчеркнул, что межведомственная рабочая группа будет в постоянном режиме мониторировать ситуацию и вырабатывать оперативные шаги по обеспечению стабильности обеспечения медицинской сети необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе за счет внесения изменений в нормативную базу.

В Саратовской области наличие и цены на лекарственные средства отслеживает созданный оперативный штаб по мониторингу всех сфер жизнедеятельности. Как отмечают в региональном минздраве, в области существует разноуровневый подход к обеспечению лекарствами — в стационарах, амбулаториях и аптеках, в том числе государственных.

В стационарах сегодня находится широкий спектр лекарственных средств. Запасов, необходимых как для лечения коронавируса, так и других болезней, хватит на несколько месяцев.

В аптеках имеется достаточный запас лекарственных средств, которых хватит на полтора месяца. Многие препараты имеют импортное начало, и на них возможен рост цен. Поэтому вопрос уже контролируется министерством здравоохранения.

Продолжают открываться государственные аптеки. Сейчас стоит задача — открыть более 50-60 аптек, чтобы сбалансировать рост цен.