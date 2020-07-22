Пресс-служба Приволжского линейного управления МВД сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за применение насилия к представителям власти.

10 июля в 16:40 в линейный отдел полиции на станции Ершов поступило сообщение о пожаре в лесу. На 1115-м километре перегона между станциями Демьяс и Натальино горела лесополоса. Сотрудники полиции, также прибывшие на место тушения пожара, обнаружили нетрезвого 36-летнего работника транспортной организации. Мужчине предложили отойти от пожарного поезда на безопасное расстояние, но рекомендациям он не внял и начал материть сотрудников полиции.

Сотрудники правоохранительных органов побеседовали с мужчиной, после чего он добровольно последовал в служебный автомобиль и оправился в дежурную часть на процедуру медицинского освидетельствования. Но это было лишь затишье перед бурей.

Во время поездки мужчина попытался сбежать, открыв заднюю дверь движущегося автомобиля и чуть не выпрыгнув из него. После того как служебный автомобиль остановили, мужчина продолжал гневаться. Он ударил кулаком одного оперуполномоченного в грудь, полицейскому отделения патрульно-постовой службы он с ноги ударил в голень и кулаком по груди.

По данному факту в отношении 36-летнего жителя Озинок было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.