В Энгельсском районе проводится доследственная проверка смерти утонувшего рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По словам ведомства, трагедия произошла сегодня днем, 21 апреля, в селе Шумейка. На реке Каюковка 56-летний мужчина рыбачил на лодке, но не удержался и упал в воду. Местные жители, у которых все произошло на глазах, бросились вытаскивать рыбака, но тот уже не подавали признаков жизни.

Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.