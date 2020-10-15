Региональный политический совет партии «Единая Россия» в Саратовской области определился с кандидатом на вакантный мандат облдумы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На вакантный мандат депутата Саратовской областной думы будет претендовать директор Центра социальной защиты населения Аткарска Виктория Костенко. Мандат освободился после досрочного сложения полномочий Аллой Лосиной.

После согласования кандидатуры Президиумом генсовета «Единой России» документы будут направлены в областную избирательную комиссию.