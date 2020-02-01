Жители из микрорайона «Солнечный-2» всю ночь простояли у лицея «Солярис», чтобы записать своих детей в первый класс.

Видео, на котором видна огромная очередь, в сеть выложил один из родителей.

— Родители первоклассников очень переживают, что детей придется возить в школу за несколько километров. Поэтому уже третий год в ночь с 31 января на 1 февраля занимают очередь у ворот лицея «Солярис», чтобы попасть в единственную школу на три новых микрорайона, плотно застроенных многоэтажками! — сообщают в Instagram под видео.

Автор поста отметил, что очередь началась с вечера 31 января и к 22:30 насчитывала уже 131 человека.

Также «Солярис» удобен для детей из 9-11 микрорайонов, так как в «Аврору» на улице Батавина не удобно ходить от туда. Лицей, о котором идет речь, сможет принять лишь 250 новых учеников.