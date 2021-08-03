Металлургический завод в Балаково занял третье место в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодёжи». Церемония награждения победителей состоялась на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» в рамках национального проекта «Производительность труда», иницированного президентом РФ Владимиром Путиным.

— Диплом победителя подтверждает, что организация эффективно передает молодежи профессиональные знания и сокращает срок введения в профессию. Рост производительности труда в России — один из ключевых приоритетов, — отмечает пресс-служба сайта.