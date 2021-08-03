Управление по делам ЗАГС Саратовской области начало передавать актовые и метрические книги из архивных фондов территориальных отделов ЗАГС. Сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, составленные в период с 1895 по 1925 годы отправят на постоянное хранение в Государственный архив региона.

Перед этим специалисты внимательно изучают состояние каждой книги, составляют описи, готовят к переплету.

—Всего в Госархив планируется предать порядка двух тысяч актовых книг и более сотни метрических книг, хранящих всю информацию о наших земляках. Среди них и актовые записи, которые велись на немецком языке на территории АССР Немцев Поволжья, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.