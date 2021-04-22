Многодетная мать из Саратова Светлана Мейер прокомментировала Послание президента Федеральному собранию.

— Я очень обрадовалась тому, что президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста. У меня, например, семья большая, четверо детей. К новому учебному году траты особенно возрастают. Дети быстро растут. Две дочки учатся в школе, и собрать их всегда было затратным и хлопотным делом. Если покупать всё в комплексе, а это одежда, канцелярские принадлежности, минимальными расходами обойтись не получается. Очень важно, что президент предложил такую форму поддержки. Я думаю, что со мной согласятся многие мамы нашего города и региона, — говорит она.