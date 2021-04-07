Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в интервью о развитии электротранспорта в Саратове.

Он отметил, что до недавнего времени троллейбусы и трамваи были в очень печальном состоянии. Частично снять остроту этой проблемы удалось.

СГЭТ получил 90 троллейбусов и 30 трамваев из Москвы, а осенью на улицы города выйдут еще 24 троллейбуса «Адмирал».

В ближайшее время будет запущен троллейбус между Саратовом и Энгельсом. Сейчас готовится документация для восстановления сети, в конце апреля сотрудники СГЭТ планируют выйти на монтаж.